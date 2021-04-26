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Yaramazlara biraz batar!

Londra-İran hattında ‘casusluk’ gerilimi: Aktivist Zaghari-Ratcliffe’e bir yıl daha hapis cezası

Hem İran hem Britanya vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’e İran rejimine karşı propaganda yapmak suçlamasıyla bir yıl hapis, bir yıl da yurt dışı seyahatten men cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

Aktivist, hayır kurumu çalışanı ve gazeteci Zaghari-Ratcliffe, 2016 yılında Britanya’ya gidecekken, İran karşıtı propaganda ve casusluk faaliyeti suçlamalarıyla Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı’nda tutuklanıp beş yıl hapse mahkum edilmişti.

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Son bir yılını ev hapsinde geçiren Zaghari-Ratcliffe’in ayağında bulunan elektronik kelepçe de çözülmüştü.

Ancak Zaghari-Ratcliffe yeni bir hapis cezasıyla karşı karşıya..

Suçu, Londra’da gösteriye katılmak

Avukatı Zaghari-Ratcliffe’in 12 yıl önce Londra’da İran büyükelçiliği önünde katıldığı gösteri ve BBC Farsça servisi için yaptığı söyleşi nedeniyle tutuklandığını söyledi.

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Johnson: Karar acımasız ve insanlık dışı

Zaghari-Ratcliffe’e verilen hapis cezasına Britanya Başbakanı Boris Johnson Twitter’dan şu ifadelerle tepki verdi: “Karar acımasız, insanlık dışı ve tamamen haksız. Birleşik Krallık’taki ailesinin yanına dönmesine izin verilmeli. Biz onu evine götürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

Zaghari-Ratcliffe’e 2019’da İngiliz diplomatik koruması verildi ve Uluslararası Af Örgütü tarafından vicdan mahkumu ilan edildi.

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