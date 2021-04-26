Akademi’ye eleştiri yağdı: Gönüllerin Oscar’ı Chadwick Boseman’a

Geçen yaz kansere yenik düşen Chadwick Boseman’ın Oscar heykelciğini, Anthony Hopkins’e kaptırması Twitter’da gündem oldu. Kullanıcılar, Hopkins’i ‘uykusunda Oscar kazanan adam‘ ilan ederken, Akademi yönetimini ise yeni bir ‘La La Land‘ skandalına imza atmakla suçladı.

Fotoğraflar: Reuters

Yapımcılar, bu yılki Akademi Ödülleri’nin film gibi olacağına söz vermişti. Ancak bu kez sonun yeniden çekilmesini düşünmek isteyebilirler.

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Tören öncesi birçok eleştirmen, Chadwick Boseman’ın, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülü almasına kesin gözüyle bakıyordu. Geçen yıl kolon kanserine karşı verdiği savaşı kaybeden 43 yaşındaki oyuncunun, Altın Küre’yi de kazanması, ihtimali de daha kuvvetli hale getirmişti.

İlk ve son Oscar’ı olacaktı

Boseman için heykelcik aynı zamanda hayatındaki son çalışmasına verilen ilk ve son Oscar olacaktı.

Ancak ödül, ‘The Father’da canlandırdığı demans hastası adam rolüyle 83 yaşındaki Anthony Hopkins’e gitti. Daha önce 1992’de ‘Kuzuların Sessizliği‘yle heykelciği kaldıran Hopkins, ikinci Oscar’ında aynı zamanda adını bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe yazdırdı.

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Törene katılamayan, hatta bağlantı yapmayan Hopkins açıklamasını ise bir gün sosyal medya hesabından yaptı. Hopkins, ödülü hiç beklemediğini dile getirmesinin ardından Boseman’ı da andı: “Aramızdan çok erken ayrıldı”

Richard Hopkins, my beloved father, resting in eternal peace… 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

“Do Not Go Gentle Into That Good Night” Dylan Thomas pic.twitter.com/LbOegtGa9b — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 25, 2021

Durum böyle olunca özellikle Twitter’da ödülün Boseman yerine Hopkins’e verilmesine tepkiler büyüdü.

anthony hopkins rn not knowing he accidentally ruined the oscars pic.twitter.com/qEOfbiKAQh — iana murray (@ianamurray) April 26, 2021

Bazı kullanıcılar, Hopkins’in Oscar’ı aldığı sırada uykuda olduğuna göndermede bulundu ve bilmeden de olsa töreni mahvettiğini savundu.

La La Land skandalı

Dear Academy,



Is this a La La Land moment?

Y’all kidding?



Love, literally every person watching #Oscars #ChadwickBoseman — Roxy Striar (@roxystriar) April 26, 2021

Akademi’nin Hopkins kararı ayrıca 89. Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan La La Land skandalına da benzetildi.

2017’de Los Angelas’ta düzenlenen Oscar töreninde kendilerine yanlış kart verilen Warren Beatty ve Faye Dunaway, ‘En İyi Film‘ ödülünün sahibini ‘La La Land‘ olarak açıkladı. Daha sonra ödülü ‘Moonlight’ın kazandığı duyurulması ise uzun süre salonda soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu.









