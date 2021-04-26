Silahlanma yarışı pandemiye rağmen devam etti

Dünya genelindeki corona virüsü salgınına rağmen silahlanma yarışı hız kesmedi. 2020’de Şili ve Güney Kore dışında hiçbir ülke silahtan kısıp sağlığa para aktarmadı. Askeri harcamalar 2 trilyon dolara dayandı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, dünya genelinde 2020’de askeri harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 2.6 artarak 1.98 trilyon dolara ulaştı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre, bu 1988’den beri kaydedilen en yüksek seviye.

Reklam

Türkiye 17.7 milyar dolar harcadı

2019’da listede 15’inci sırada bulunan Türkiye, 2020’de bir sıra geriledi. Türkiye’nin 2020’de askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 5 düşerek, 17.7 milyar dolara geriledi. Ancak Türkiye’nin askeri harcamaları 2011-2020 arasında yüzde 77 arttı.

Türkiye’nin de aralarında 11 Ortadoğu ülkesinde 2020 yılındaki askeri harcamaların toplam miktarı ise 143 milyar dolar.

ABD yine açık ara lider

SIPRI raporuna göre, dünyada en fazla askeri harcama yapan ilk beş ülke ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Britanya. Bu ülkelerin toplam askeri harcamaları, dünya genelinin yüzde 62’sini oluşturuyor. Dünya genelindeki askeri harcamaların yüzde 39’u ise tek başına ABD’ye ait. ABD’nin silaha harcadığı para 778 milyar dolar.

Reklam

Çin son 26 yılda gaza bastı

SIPRI raporuna göre, dünyada en fazla askeri harcama yapan ikinci ülke Çin’in ise 2020’deki harcamalarının 252 milyar dolar civarında. Çin, askeri harcamalarını kesintisiz olarak 26 yıldır artırıyor.