‘Kripto’ CEO’lar, Thodex’teki şüpheli rakamları anlattı

Kripto borsalarından Paribu’nun CEO’su Yasin Oral, işlemleri durduran Thodex’in yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına 2 milyar dolar kaçırmasının ‘mümkün olmadığını’ söylerken, BTC Turk CEO’su Özgür Güneri “Thodex’in hacimleri yalan” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcıların Thodex’deki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ardından Vebitcoin ve Goldex gibi platformların da ‘kepenk kapatmasıyla’ kamuoyunda tüm gözler kripto piyasasındaki şüpheli işlemlere çevrilmişti.

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‘Kaçmanın mantıklı bir sebebi olmalı’

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre Thodex’in kurucusu ve sahibi Özer’in 2 milyar dolarla kaçtığı, aylık 18-20 milyar dolarlık hacim yaptığı ve 400 bin civarında üyesi olduğuna ilişkin iddialara açıklık getiren Paribu CEO’su şöyle konuştu: “Thodex için açıklanan rakamlar teknik olarak mümkün değil. Çok büyük bir para götürmüş olma ihtimali düşük olabilir. Kaçmanın mantıklı bir sebebi olmalı. Güzel kazançlar elde edilen sistemde kaçmak mantıksız olur. Kaçmak için teknik olarak müşteri varlıklarını çaldırmış olmanız, güvenlik açığınızın olması ya da kullanıcıya varlıklarını veremeyecek halde olmanız gerekiyor. Kullanıcıların taleplerine cevap veremediği için diğer coinleri almış gitmiş olabilir ama yorum yapmak için çok erken.”

‘Şaşırtıcı değil’

Thodex ve Vebitcoin’de yaşananların ‘şaşırtıcı olmadığını’ ifade eden Oral, “Bazı küçük firmalar yüksek hacimler gösteriyor. Türkiye’nin en çok hacim yapan kripto para borsası biziz. Bize yakın hacim yaptığını iddia eden birçok firma bulunuyor. Bu kadar yüksek hacim yapıyorsan vergi de ödemen gerekir” dedi.

Bir yıl önce 50-60 milyon dolarlık hacim ve 1 milyon üyeden 1 milyar dolar hacme ulaştıklarını belirten CEO, en çok hacim gerçekleşen zamanlarda donmalar yaşandığını, 3.5 milyon üye ile 2 milyar dolarlık işlemlere kadar çıkılabildiğini söyledi.

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‘Yaptığımız iş aracılık’

BTC Türk’ün CEO’su Özgür Güneri ise ‘kullanıcılar paralarını istediği için Thodex’in sahibi Özer’in kaçtığı’ yönündeki yorumların ‘yanlış bir algı’ olduğunu dile getirdi.

Güneri şöyle konuştu: “Bizim yaptığımız iş aracılık. 1000 lira yatırdınız diyelim, 1000 lira bankada saklanıyor. Diğer taraf da 1000 liralık bitcoin koydu diyelim. Onu da cüzdanda saklıyoruz. Burada bizim yaptığımız alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ticaretlerini yapmaları.”

‘Yalan’

CEO, Thodex yöneticisinin 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığına dair iddialara yönelik ise şöyle konuştu: “2 milyar dolar çok fazla bir rakam. Rakamlara hakim olduğum için söyleyebilirim ki öyle bir para yoktur. Kripto para borsalarını döviz büfesi gibi zannediyorlar. Sanki bitcoini biz satıyoruz. Almak istediğinde de biz alıyoruz gibi anlaşılıyor. Thodex’in hacimleri yalan. Dışarıdan bile eğitimli biri baktığında görebilir. İşlem hacminin finansal bir karşılığı yoktur. Büyük bir ekosistem Türkiye’de yok. Büyük hareket olsa biz görürdük.”

Thodex’te gördüğü ihtimalleri şöyle anlattı: “Kaçan para olarak 100-150 milyon dolar gibi rakamlardan bahsediliyor. Senaryolar olabilir. 10 Bitcoin olması lazım dokuz tane vardır. Hacklenen platformlar oldu. ‘Yüzde 20’sini çaldırdık, herkesten yüzde 20 kesiyoruz’ dediler. Müşterilerin bitcoinini sattıysa parayı geri koyamıyorsa ödeme yapması çok zor. Kullanıcı varlıkları kullanıcı hesabında tutulmalı.”