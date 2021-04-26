Uzmandan ‘soğuk cüzdan’ tavsiyeleri: Şeytana külahını ters giydirirler

İş Yatırım ekonomisti Şant Manukyan, iki kripto borsasının peş peşe ‘kepenk kapatmasından’ sonra artan güvenlik endişeleriyle popülerleşen ‘soğuk cüzdan’ için bazı tavsiyeler verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Bazı yatırımcılar, kripto varlıklarını internete bağlı kripto para cüzdanlarında (sıcak cüzdan) saklıyor. Ancak bu güvenlik açığı yaratabiliyor. Buna Thodex ve Vebitcoin borsalarının kapanmasıyla şahit olduk.

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‘Soğuk cüzdan’ ise altyapısı kripto para saklamaya uygun, internete bağlı olmayan cüzdanlar anlamına geliyor. Bu tip cüzdanlar, telefona ya da bilgisayara bağlanabilen, fiziksel cihazları ifade ediyor.

Dijital paralarla ilgili uzmanlığıyla da bilinen Manukyan, soğuk cüzdan talep eden yatırımcıların, doğrudan üreticiden alması gerektiğini söyledi ve uyardı: “Pin kodu veya seed (kelime dizisi) ile birlikte hazır gelen cüzdan hikayelerine şahit oldum.”

Görüşlerini Twitter’da paylaşan Manukyan, bu cüzdanların zaman zaman güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Apple Store’daki sahte bir app üzerinden dolandırılan ABD’li bir yatırımcının tüm birikimini kaybettiğini belirten ekonomist, “Doğru yerden güncellediğinize, doğru app’i indirdiğinize emin olun” dedi.

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Bir dönem kağıt cüzdanların popülerleştiğini, yatırımcıların böylece tamamen sistem dışına çıktığını düşündüğünü hatırlatan Manukyan, “Printerların hafızasından o private keyleri aldıkları anlaşıldı” dedi. “Burada şeytana külahını ters giydirirler” diye uyardı.

Bu tür güvenlik endişeleriyle uğraşıp strese girmek istemeyenlerin ise kripto paralarla ilgili hazırlanmış yatırım fonlarını beklemesini tavsiye eden Manukyan şöyle devam etti: “Değil BTC hiç bir şey uykunuzu kaçırmaya değmez, bu konu zor anlaşılıyorsa gelin ETF çıkmasını bekleyin (beklemenize gerek yok aslında Kanada çıkarttı bile) paşa paşa hisse şeklinde alın. Takası, sorumlusu, regülatörü , denetçisi, saklaması her şey bildiğiniz yollarla olacak.”