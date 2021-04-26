Günlük vaka ve can kaybı sayısı açıklandı

Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 312 vaka kayda geçerken 353 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 121 bin 671’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 711’e çıktı.

Bir günde 268 bin 893 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 716, iyileşenlerin sayısı da 48 bin 27. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 563.