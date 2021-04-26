Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vaka sayısı 37 bin 312; ölü sayısı 353

Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 312 vaka kayda geçerken 353 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

Reklam

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 121 bin 671’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 711’e çıktı.

Bir günde 268 bin 893 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 716, iyileşenlerin sayısı da 48 bin 27. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 563.

Reklam

SON HABERLER

Buzulların erimesi dünyanın eksenini ‘kaydırdı’

Buzulların erimesi, 90’lı yıllardan bu yana dünya ekseninde belirgin kaymalara yol açtı. Eksen kayması insanların gündelik hayatta hissedebileceği düzeyde değil ancak kaynakların sürdürülemez bir biçimde kullanıldığının kanıtı.