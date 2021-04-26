Alabay köpekleri onuruna ulusal tatil

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un en sevdiği köpek cinsi Alabay’ın onuruna nisan ayının son pazarı ulusal tatil ilan edilen ülkede ilk kutlama dün yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta, ülkeye özgü Alabay’ın 6 metrelik altın heykelini diktirmiş, 2019’da ise kitap yayınlatmıştı.

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Fotoğraf: BBC

Türkmen lider, ‘dost ülkeler’in liderlerine at veya yavru köpek hediye etmesiyle tanınıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar emiri ve 2016’da hayatını kaybeden Özbekistan lider İslam Kerimov bu isimler arasında.

Bu cins, dünyanın en büyük köpekleri arasında yer alıyor, ağırlığı 80 kiloyu bulabiliyor.

Berdimuhammedov’un talimatıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında çok sayıda köpek ülke sokaklarında ‘boy gösterdi’. Ayrıca bir de yarışma düzenlendi. Köpekler, güzellik ve çeviklikleri açısından değerlendirildi.

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Snır birliklerindeki askerlere eşlik eden Alabaylardan biri birinci seçildi. Ödülü, Devlet başkanının oğlu, Başbakan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov verdi.

Oğul Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta Alabay köpeklerinin üretimi için inşa edilen bir tesisin açılış törenine de katıldı.