Buzulların erimesi dünyanın eksenini ‘kaydırdı’

Hakemli bilimsel dergi ‘Geophysical Research Letters’ta yayınlanan bir araştırma, 30 yıllık süreçte kutuplarda kayma yönünün batıdan doğuya doğru çarpıcı biçimde değiştiğini gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Buzulların erimesi, 90’lı yıllardan bu yana dünya ekseninde belirgin kaymalara yol açtı. Eksen kayması insanların gündelik hayatta hissedebileceği düzeyde değil ancak kaynakların sürdürülemez bir biçimde kullanıldığının kanıtı.

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90’lı yıllarda eriyen buzullar nedeniyle kutuplar, 26 derece Doğu boylamına doğru ani ve hızlı bir şekilde sürüklendi. Kayma hızı 1995-2020 yıllarında, 1981-1995 yıllarına göre 17 kat arttı.

1980’den beri kutupların hareket mesafesi ise 4 metreyi buldu.

Erimeyle oluşan değişim çok güçlü

İklim bilimci Vincent Humphrey, bulguları şöyle yorumladı: “Buzulların erimesiyle meydana gelen kütle değişiminin ne kadar güçlü olduğu görülüyor. O kadar güçlü ki Dünya’nın eksenini değiştiriyor. Şimdiye kadarki eksen kaymasının, insanların gündelik yaşamlarında algılayamacağı bir seviyede olduğu tahmin ediliyor. Ancak bulgular, Dünya kaynaklarını sürdürülemez şekilde kullanmanın yarattığı etkilerin boyutunu gözler önüne seren bir uyarı niteliğinde.”

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Kaynak: Sciencealert, The Guardian