Akşam Postası / 21 Eylül 2022

İmamoğlu’na YSK davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 11 Kasım’a ertelendi.

Emre Olur’dan 38 sayfalık ifade: Peker’le görüşen gazeteciler soruldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur ifade verdi. Arnavutluk’ta yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen Olur, Peker’le iletişime geçen gazetecilerle ‘habercilik’ faaliyetlerini konuştuğunu belirtti.

Halkbank’ın ardından İş Bankası’ndan da hisse geri alımı

İş Bankası Munzam Vakfı, dün 5 milyon lira nominal tutarda İş Bankası hissesi aldığını duyurdu.

Fitch’in beklentisi: Türkiye seçimlere kadar faizi sabit tutacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor.

İstanbul’da ‘Mehsa Emini’ protestosu: Özgür yaşayacağımız dünyayı kuracağız

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Kürt kadın Mehsa Emini’nin ölümü İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Musa Anter cinayeti cezasız kalmanın eşiğinde

20 Eylül 1992’de Diyarbakır’da vurularak öldürülen Özgür Gündem gazetesinin köşe yazarı Kürt aydın Musa Anter davasında, yargı suçu cezasız bırakmanın eşiğinde. 15 Eylül’deki son duruşmada mahkeme, davayı bugüne, yani zamanaşımından bir gün sonraya ertelemişti.

Hevesle yatırım tavsiye eden Nebati, borsa çökerken sessiz kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, farklı günlerde birçok kez yatırım için vatandaşa borsayı önermiş ve borsanın reklamını yapmıştı. Bankacılık hisselerinin desteğiyle bir buçuk aylık şüpheli yükselişten sonra son bir haftada banka endeksi yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti. Nebati bu süreçte sessiz kaldı.

Bakan, müjdeyi müjdeledi: TOKİ’de evi hemen almak isteyene kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının olduğundan bahsetti. Kurum, kampanyanın detaylarının yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ‘müjdeledi.’

14 yıldan bu yana ilk: Erdoğan, İsrail başbakanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, Birleşmiş Milletler genel kurulu sırasında bir araya gelerek iki ülkenin liderleri arasında 2008’den bu yana ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmiş oldu.

BAE, Türkiye’den 20 SİHA aldı; Suudi Arabistan fabrikasını kurmak istiyor

Türk savunma şirketi Baykar’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 20 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sattığı, SİHA’ların bu ay teslim edildiği, ek taleplerin de değerlendirildiği belirtildi.

Koç’un otomotiv grubu başkanı: Yatırım amaçlı araç alımları sürecek

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Türkiye’de otomobillerin ‘yatırım’ amaçlı alındığını belirterek bu durumun süreceğini söyledi.

Kiptaş müdürü: İstanbul’da 100 metrekarelik konutun maliyeti 1 milyon lira

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt “Özellikle İstanbul’da şu anda 100 metrekare bir konutun maliyeti 1 milyon TL” dedi.

Rusya’da kısmi askeri seferberlik ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi askeri seferberlik ilan etti.

MHP’nin teklifi ‘af’ değil ‘müddetname’ düzenlemesiymiş

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la dünkü görüşmesinin ‘af’ için değil, mahkumların aynı suçtan farklı sürelerde cezaevinde kalmasına neden olan ‘müddetname’ uygulaması için görüştüğünü söyledi: “Ne affı, af düzenlemesi yapsak açıktan söylerim.”

Başsavcılık, Dedeoğulları ailesinin Kürt olduğuna inanmadı

Ankara başsavcılığı, ırkçı saldırıda katledilen yedi kişilik Dedeoğulları ailesi için “Kürt olduğu iddia edilen bir aile” ifadesini kullandı.

Marmaris’e giden yangın söndürme helikopteri düştü

Bugün öğle saatlerinde Marmaris’te yangın çıkmıştı. Yangına müdahale etmek için Kastamonu’ndan havalanan bir yangın söndürme helikopteri düştü.

Nijerya’da kiliseye düzenlenen saldırıda 45 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kaduna eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 45 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

‘Dr. Kıyamet’ten yeni ‘kehanet’: Uzun ve şiddetli durgunluk; borsada yüzde 40 düşüş

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve dünya genelinde 2022’nin sonunda başlayıp 2023’ün tamamında sürebilecek uzun bir durgunluk bekliyor. Roubini, hisse senedi endeksi S&P 500’de de yüzde 30-40 civarında keskin bir düşüş öngörüyor.