Raporlar hazırlandı: AKP ne vadedecek?

ALTAN SANCAR

İktidarının 20’inci yılını geride bırakmaya hazırlanan ve 2023 seçimleri için çalışmalarını sürdüren AKP’de seçim vaatlerinden bazıları netleşmeye başladı. Buna göre kamudaki sözleşmeli çalışanlara kadro, ekonomik göstergelerde toparlanma, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözümler ve anayasa değişikliği gibi vaatler hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

İktidar partisi, bahar aylarının sonundan itibaren sahadaki çalışmalarını seçim, teşkilat eğitimleri ve kendilerine ulaştırılan sorunların derlenmesi çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu bağlamda Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Türkiye’nin birçok kentinde bizzat bulunarak seçim eğitimleri düzenledi. Bu eğitimlerde 2023 seçimlerinde kullanılacak söylem ve dil, kararsızlara yaklaşım için uygulanacak yöntemler ve ikna yolları değerlendirildi.

Yavuz’un seçim eğitimlerine paralel olarak belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatlarıyla sahadan kendilerine aktarılan sorunlar raporlaştırılarak partinin genel merkezine iletildi.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre raporlar AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda değerlendirildi. ‘Sorunların çözümü’ için gerekli araştırmalar yapılmaya başlandı.

AKP’den kurmayların aktardığına göre, seçmenin temel beklentileri ekonomik düzlemde olurken en önemli şikayetler hayat pahalılığı ve işsizlik üzerinden geldi. Ayrıca kadro talepleri, kentte yerel yönetimlerle seçmeni karşı karşıya getiren sorunlar da öne çıktı.

AKP’li isim kadro taleplerinin kendilerinin de gündeminde olduğunu söyledi: “Bunun devletin bütçesine bir yükü elbette olacaktır. Bunun üzerinde çalışıyoruz, ancak umuyoruz ki beyannamemiz ile sözleşmeli kamu personeli kadrosuna kavuşma vaadini duyacaktır. Aynı şekilde kamuda kadrolu çalışanların da çeşitli beklentileri söz konusu gerekli çalışmalar sonucu bunlar için de zemin yaratılmaya çalışacağız.”

Slogan ‘Daha önce yaptık, yine yapacağız’ söylemi etrafında şekillenecek

Öte yandan AKP’nin beyannamesinde en geniş bölümün ekonomiye ayrılacağını aktaran AKP’li isim, çözüm adımlarının ve yaratacağı etkinin de kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. 2023 seçimleri sürecinde en ağırlıklı söylemin “Daha önce yaptık, yine yapacağız” etrafında şekilleneceğini ve sloganın da buradan belirleneceğini aktardı.

Buna göre AKP’nin beyannamesinde sözleşmeli kamu çalışanlarına kadro, ekonomik verilerde toparlanma, anayasa değişikliği, seçilmişler ile daha güçlü diyalog yolu, yerelde yaşanan sorunlara köklü çözümler, yeni yatırım projeleri, askeri sanayi alanında güçlü hamleler, enerjide dışa bağımlılığın azalması gibi başlıklar öne çıkacak.

En az iki yeni seçim şarkısı

AKP’nin seçim beyannamesinin açıklanacağı tarih henüz beli değil, ancak partinin 2023 seçimlerine ilişkin ‘vizyon belgesi’ 28 Ekim’de Ankara’da Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

‘Vizyon belgesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yaşının vurgulanması ve sonraki yüz yıl için hedeflerin sıralanması, burada AKP’nin oynadığı ve oynayacağı iddia edilen rolün ayrıntılı biçimde yer alması bekleniyor.

Aynı zamanda partinin daha önce duyurduğu 2023 hedeflerinin gerçekleştirildiği ve yeni hedeflerin belirlendiği vurgusunun da yer alacağı AKP kulislerinde konuşuluyor.

Ayrıca AKP’nin seçim döneminde en az iki yeni seçim şarkısı için de çalışmalar devam ediyor.