Fed’den üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artışı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti. Karar oybirliğiyle alındı.
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Yaramazlara biraz batar!
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