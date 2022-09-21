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Yaramazlara biraz batar!

Fed’den üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artışı


ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti. Karar oybirliğiyle alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

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