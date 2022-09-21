Musa Anter davası zamanaşımı nedeniyle düşürüldü

Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter cinayetiyle ilgili dosyanın birleştirildiği dava zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.

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Anter, 20 Eylül 1992’de bir kültür ve sanat festivaline katılmak için gittiği Diyarbakır’da öldürülmüştü. Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) tarafından işlendiği iddia edilen cinayette birçok soruşturma ve kovuşturmanın ardından faillerin bulunamadığı açıklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘yaşam hakkının ihlal edildiği ve cinayet hakkında yeterli soruşturma yürütülmediği’ gerekçesiyle Türkiye’yi mahkum ettiği dosya JİTEM ana davasıyla birleştirilmişti.

Davanın 30 yıllık zamanaşımı 20 Eylül’de dolacakken, Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül’deki son duruşmada herhangi bir karar vermekten kaçınarak davayı 21 Eylül’e ertelemişti.

Davanın duruşması, zamanaşımı süresinin dolmasından bir gün sonra Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Kemal Peköz, Rıdvan Turan da duruşmayı, Anter’in oğlu Dicle Anter mahkeme salonunda izledi.

ANKA’nın haberine göre İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Türkdoğan, aynı zamanda yurtdışında bulunan sanık Abdülkadir Aygan’ın ifadesinin istinabe yöntemiyle alınamamasında sorumluluğu bulunan Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcı, davanın zaman aşımı sınırını geçmesi nedeniyle düşmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda karar vererek davayı düşürdü. Böylece 30 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yargılama dosyası kapanmış oldu.