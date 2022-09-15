Musa Anter davası karar çıkmazsa zamanaşımına uğrayacak

Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter cinayetiyle ilgili dosyanın birleştirildiği davanın duruşması bugün görülecek. Karar çıkmazsa dava zamanaşımına uğrayacak.

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Anter, 20 Eylül 1992’de bir kültür ve sanat festivaline katılmak için gittiği Diyarbakır’da öldürülmüştü. Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) tarafından işlendiği iddia edilen cinayette birçok soruşturma ve kovuşturmanın ardından faillerin bulunamadığı açıklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘yaşam hakkının ihlal edildiği ve cinayet hakkında yeterli soruşturma yürütülmediği’ gerekçesiyle Türkiye’yi mahkum ettiği dosya JİTEM ana davasıyla birleştirilmişti.

Son olarak 20 Haziran’da görülen davanın duruşmaları bugün Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek. Duruşmada karar çıkmazsa dava zamanaşımına uğrayacak.