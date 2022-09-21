Bakan, müjdeyi müjdeledi: TOKİ’de evi hemen almak isteyene kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının olduğundan bahsetti. Kurum, kampanyanın detaylarının yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ‘müjdeledi.’

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan 13 Eylül’de duyurmuştu.

AA’nın aktardığına göre Bakan Kurum, sosyal konut projesi kapsamında aldığı evin borcunu erkenden ödeyerek tapuya kavuşmak için bir indirim kampanyası olduğunun ‘müjdesini’ verdi. Kurum, detaylarının yarın Erdoğan tarafından açıklanacağını ‘müjdeledi.’

Erdoğan’ın 13 Eylül’de, konutların fiyatıyla ilgili şunları söylemişti: “Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Erdoğan’la çelişerek konut fiyatlarıyla ilgili şunları kaydetmişti: “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Bunların dışındaki büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında olacak.”