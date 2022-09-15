TOKİ başkanı, Erdoğan’la çelişti: Sosyal konutta fiyat ve taksitleri farklı anlattı

Konut projelerindeki 2+1 evlerin 608 bin liradan başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’la çelişti: “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Bunların dışındaki büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında olacak.”

TOKİ başkanı, bunun dışında Erdoğan’ın 2 bin 280 bin liradan başlayacağını söylediği taksit fiyatlarının memur maaş zamlarına göre artacağı kaydetti.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Erdoğan, bu konutların fiyatlarının 2+1’de 608 bin, 3+1’deyse 850 bin lira olacağını söylemiş, taksitlerinse sırasıyla 2 bin 280 lira ve 3 bin 187 liradan başlayacağını kaydetmişti: “Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.”

Bu açıklamadan bir gün sonra CNN Türk’e konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut’sa, 2+1 dairelerde en düşük fiyatın 780 bin lira olacağını söyledi: “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar farklı olacak. Orada 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Yine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin dışında olan diğer büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında bir değerde olacak.”

Taksitler memur maaşıyla artacak

Bulut ayrıca, alınan konutların taksit tutarlarının memur maaşlarına göre artacağını söyledi.

Bulut’un taksitlere ilişkin açıklaması şöyle: “Taksitler 2 bin 280 liradan başlayacak. 4 bin 5 bine kadar aynı proje içinde çıkmaz. En yükseği zaten 3+1’lerde 3 bin küsür olarak açıklandı. Yüzde 10’luk bir artış ya olur ya olmaz. Memur maaşı endeksine göre artırılıyor ama TOKİ tabii önceden memur maaşı ve enflasyon oranı düşük olduğundan dolayı zaten belki yüzde 5’lik zamlar yapılıyordu. Son zamlar biliyorsunuz memurlara yüzde 30, yüzde 40 kümülatifte yüzde 80 zam geldi. Geçen yıl en son yaptığımız şey de yüzde 25’le sınırlı tuttuk.”