Cumartesi Anneleri davası ertelendi; mahkeme polislerde suç aramadı

CANAN COŞKUN

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta buluşmasında gözaltına alınan kayıp yakını ve insan hakları aktivisti 46 kişi hakkındaki dava bugün görüldü. Mahkeme, duruşmaya gelen kişileri adliye önünde gözaltına alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini reddetti.

Dava duruşmasının 3 Şubat 2023 saat 14:00’te görülmesine karar verildi.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, katılım yoğunluğu nedeniyle İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görüldü. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekilleri Ferhat Encü ve Oya Ersoy da izledi.

‘Taşkınlık olursa duruşmayı kapatırım’

Duruşma başında hâkim Aybeniz Çelik, “Taşkınlık olursa duruşmayı kapalı yaparım” dedi. Kayıp yakınlarının avukatlarından Eren Keskin, avukatların ve yargılanan kişilerin gözaltına alınması nedeniyle beyanda bulunacaklarını söyledi.

‘Yaşananlar beni ilgilendirmez’

Avukat Ahmet Cihan da, duruşmadan önce yaşananların yargılanan kişilerin beyanda bulunmasını imkansız kıldığını belirtti. Hâkim Çelik, “Buraya girmeden önce yaşananlar beni ilgilendirmez” diyerek cevapladı.

Avukat Nermin Kaplan da, “Dışarıdaki olaydan sonra şu anda hâlâ titriyorum” dedi. Hâkim, gözaltına alındığı için salonda bulunmayan yargılananlar hakkında zorla getirme kararı çıkaracağını söyledi.

Polis şiddeti ‘özel hayat’mış

Daha sonra duruşmaya katılabilen kişilerin kimlik tespiti yapıldı. Hâkim, suçlamaya yanıt vermelerini isteyince duruşma öncesinde yaşanan polis şiddeti nedeniyle beyanda bulunmayacaklarını belirttiler.

Avukatlar da adliye önünde polisin uyguladığı şiddeti anlatınca hâkim “Bu yargılamanın konusu iddianameyle sınırlıdır, bunun dışında yaşananlar bu davanın konusu değildir. Bunun dışında özel hayatınızda katıldığınız eylemler bu yargılamayla ilgili değil” dedi.

‘Yapılan işlemleri gözetmelisiniz’

Avukat Kemal Aytaç da “Siz hâkimsiniz, yapılan işlemleri resen gözetmelisiniz” dedi. Aytaç, şimdiye kadar hiçbir mahkemenin kayıp yakınlarına ceza vermediğini belirterek “Hukuka bağlı bir yargıç olarak sizin de yaşananları görmeniz gerekli” diye konuştu.

Avukat Murat Çelik’se “Buraya gelmek isteyen insanlar kapıda gözaltına alındı” diye konuştu.

‘Estirilen terörün sebebi İçişleri bakanıdır’

Avukat Arzu Kayaoğlu da adliye önünde kayıp yakınlarını gözaltına alan polislerden bazılarının duruşma salonunun kapısında beklediğini hatırlattı ve hâkimin “Dışarıda olanlar beni ilgilendirmez” sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kayaoğlu, “Bugün kapıda estirilen terörün sebebi İçişleri bakanıdır” dedi. Kayaoğlu, kayıp yakınlarını işkenceyle gözaltına alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşma savcısı, eksik savunmaların tamamlanmasını, Van Barosu’nun davaya katılma talebinin de reddedilmesini istedi.

Mahkeme, ara kararında duruşma bulunan ve beyanda bulunmayan sanıklara bir sonraki duruşmaya kadar süre verilmesine karar verdi. Hâkim Çelik, avukatlara müvekkillerini hazır etmeleri için süre verdiğini belirtti. Adliye önünde şiddet uygulayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini de reddeden hâkim Çelik, bir sonraki duruşmanın 3 Şubat 2023 saat 14:00’te yapılmasına karar verdi.