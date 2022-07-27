Cumartesi Anneleri’nden Levent Göktaş paylaşımı: AKP’li milletvekilinin babası ve dayısı nerede?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olarak aranan emekli albay Levent Göktaş hakkında açıklama yayınladı.

AKP’li bir milletvekilinin babası ve dayısının Göktaş tarafından öldürüldüğü öne sürülen açıklamada dönemin İçişleri bakanı Meral Akşener’e de seslenildi: “Olayın neden aydınlatıl(a)madığını açıklayın.”

Göktaş’ın avukatlarınaysa şöyle dendi: “Adı ölüm listeleri, ölüm kazanları, gözaltında kaybetme, siyasi cinayet iddiaları ile gündeme gelmiş olan müvekkilinizi savunmak sizin kararınız ama hakikate barikat kurmayın, açıklamalarınızı hukuka ve vicdana bağlı kalarak yapın.”

Fotoğraf: İHD

Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilmiş, emekli albay Levent Göktaş’ın ismini vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli albay Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Sosyal medyada ‘Levent Göktaş’ ismiyle açılan hesap, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i de karşısına alarak Saray’daki bazı isimleri ‘ifşa edeceğini’ söylemişti. Bu paylaşımlardan iki gün sonra Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayınlayarak, ‘müvekkiliyle bu süreçte bir iletişim kuramadığını ama hesabın sahte olduğunu’ söylemişti.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından şunlar yazıldı:

– Bugünlerde Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili olarak kamuoyunun gündemine gelen Albay Levent Göktaş’la ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var.

– Yıllarca Galatasaray’dan sormuş ama savcıları harekete geçirememiştik. Şimdi tekrar soruyoruz: Levent Göktaş cevap ver; AKPli bir milletvekilinin babası H.B. ve dayısı M.B. nerede?

– 14 yıl boyunca TSK’nın kadrolu tercümanı, istihbaratçısı, sorgucusu olarak görev yapan; generallerin ‘manevi oğlu’ Yıldırım Beğler, 2009 yılında Sabah Gazetesi’ne verdiği günlerce süren röportajında önemli ifşaatlarda bulunmuştu.

– İfşaatların bir kısmında H.B ve M.B.’nin isimlerinin Muharebe Arama Kurtarma’nın (MAK) ölüm listesine Levent Göktaş tarafından kendi el yazısıyla eklendiğini söylemişti. Kendisinin gözaltına alıp Levent Göktaş’a teslim ettiği bu kişilerin sorgu sonrası öldürüldüklerini açıklamıştı.

– Ancak bu iddialarla ilgili Levent Göktaş yargı önüne hiç çıkmadı. Yargı makamlarına sesleniyoruz: Harcı evlatlarımızın kanıyla karılan duvarları tahkim etmekten vazgeçin; maddi gerçeği açığa çıkartma ve adaleti sağlama görevinizi yerine getirin.

– H.B ve M.B.‘nin aileleri olaydan bir hafta sonra dönemin İçişleri bakanı Meral Akşener’le görüşmüştü. Akşener onlara olayın aydınlatılacağı sözünü vermişti. Ama kayıplardan bir daha haber alınmadı.

– Akşener’e sesleniyoruz: Olayın neden aydınlatıl(a)madığını açıklayın.

– Göktaş’ın avukatlarına hatırlatıyoruz: Adı ölüm listeleri, ölüm kazanları, gözaltında kaybetme, siyasi cinayet iddialarıyla gündeme gelmiş olan müvekkilinizi savunmak sizin kararınız ama hakikate barikat kurmayın, açıklamalarınızı hukuka ve vicdana bağlı kalarak yapın.