Kılıçdaroğlu, ‘kirli pazarlık’ mesajıyla meydan okudu: Hepinizin canı cehenneme!

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olarak aranan emekli albay Levent Göktaş’ın yeniden gündeme gelmesine, Şengül Hablemitoğlu, “Leş pazarlıklar dönüyor” diyerek tepki gösterdi; mesajı alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu: “Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme!”

Fotoğraf: Twitter/CHP Fotoğraf Servis

Akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun 2002’de suikast sonucu öldürülmesine ilişkin olayda sır perdesi aralanmıyor. Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilmiş, emekli albay Levent Göktaş’ın ismini vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli albay Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Dün sosyal medyada ‘Levent Göktaş’ ismiyle açılan hesap, Sedat Peker’i de karşısına alarak Saray’daki bazı isimler hakkında ‘ifşalarda’ bulunacağını söylemiş, ardından da hesabın sahte olduğu ortaya çıktı.

‘Leş pazarlıklar dönüyor…’

Bu gelişmelerin ardından Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, sosyal medya hesabından pazarlıklar döndüğünü söyleyerek, “Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket…” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme!

Hablemitoğlu’nun mesajının ardından Kılıçdaroğlu’ndan da tepki gecikmedi.

CHP lideri, ‘leş pazarlıklara’ dikkat çekilen mesajı alıntılayarak, mafyaya, ‘beşli çete’ye, uyuşturucu baronlarına ve ‘komisyonculara’ meydan okudu: “Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak.”