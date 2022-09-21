Cumartesi Anneleri’nin basın açıklamasına ‘hassas dönem’ yasağı

Bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek Cumartesi Anneleri hakkındaki dava için bir araya gelmek isteyenlere Kağıthane Kaymakamlığı’nca, ‘ülkenin bulunduğu hassas dönem’ gerekçe gösterilerek yasak getirildi.

Yasağı tanımayan grup, polis ablukasına alınarak, açıklama engellendi.

Fotoğraf: Twitter/Cumartesi Anneleri

Haklarında açılan davanın duruşması için dün çağrı yapan Cumartesi Anneleri, “Bu dava sadece Cumartesi Anneleri’nin değil bütün toplumun barışçıl toplanma hakkını hedef alan bir davadır” dedi.

Cumartesi Anneleri/İnsanlarının 700’üncü hafta eylemine yönelik polis müdahalesinde dövülen ve aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında açılan davanın beşin duruşması bugün saat 12:00’de İstanbul Adliyesi 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cumartesi Anneleri, Twitter üzerinden dün yaptıkları açıklamayla duruşmaya katılıma çağırdı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gözaltında kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak, Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz barışçıl buluşmalarımız 700. haftasında keyfi bir biçimde ‘suç’ sayılarak yasaklandı ve ağır polis şiddetiyle gözaltına alındık. 700. hafta ve sonrasında maruz kaldığımız polis şiddeti ve barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğümüzün şiddet kullanılarak engellenmesi ile ilgili yaptığımız tüm suç duyuruları sonuçsuz bırakıldı. Bununla da kalmadı; aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı.

Davanın beşinci duruşması 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. Bu dava; sadece Cumartesi Anneleri’nin değil bütün toplumun barışçıl toplanma hakkını hedef alan bir davadır. ‘Anayasal bir hakkın kullanımı suç değildir!’ diyerek Çağlayan Adliyesinde olacağız. Sizi de sesimize ses katmaya çağırıyoruz.”

Çağrının ardından Kağıthane Kaymakamlığı, ilçe genelinde Cumartesi Anneleri’nin toplanma ve basın açıklaması yapmalarına yasak getirdi.

Kararın, ‘ülkenin bulunduğu hassas dönem nedeniyle’ alındığı savunuldu.

Duruşma öncesi yapılması planlanan basın açıklaması "hassas bir dönemde bulunulması nedeniyle" yasaklandı. @CmrtesiAnneleri pic.twitter.com/HwSRAKVTmx — Amnesty Turkey (@aforgutu) September 21, 2022

Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde toplanan grup, polislerce çevrildi.

Cumartesi Anneleri’nin hesabından paylaşılan fotoğrafa, “Duruşmamız öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yapmak istediğimiz açıklama Kağıthane Kaymakamlığı’nın kararı gerekçe gösterilerek engelleniyor. Ne Galatasaray’da ne Çağlayan’da anayasal haklarımızı kullanmamız engellenebilir!” İfadeleri eklendi.

Duruşmamız öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde yapmak istediğimiz açıklama Kağıthane Kaymakamlığı’nın kararı gerekçe gösterilerek engelleniyor. Ne Galatasaray’da ne Çağlayan’da anayasal haklarımızı kullanmamız engellenebilir! pic.twitter.com/hrZ41nGtbj — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 21, 2022

Polisten sert müdahale: Alper Taş gözaltında

Polis, ablukaya aldığı gruba müdahale etti. Sert müdahale sonrası SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Alper Taş’ı polislerden kurtarma çabası da yetersiz kaldı. Şık darbedilirken; Taş da gözaltı aracına bindirildi.