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Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: 14 gözaltı


Cumartesi Anneleri/İnsanları, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü’nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda bir araya geldi. Basın açıklamasında bulunmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahelede 14 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

Mezarlığın önünde basın açıklamasını okumak isteyen Cumartesi Anneleri, polis engeliyle karşılaştı.


Polis, Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve dört insan hakları savunucusunu gözaltına aldı.

Cumartesi Anneleri, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle her hafta oturma eylemi düzenliyor. Polis, daha önce de birçok kez gruba müdahale etmiş ve onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

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