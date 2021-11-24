Cumartesi Anneleri davası: Reddi hakim isteyen avukatlar, salonu terk etti

CANAN COŞKUN

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 869 haftadır soran Cumartesi Anneleri’nin polisin müdahale ettiği 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasıyla ilgili davada hâkim derhal beraat taleplerini reddetti.

Reddi hâkim talepleri sonuçlanmamasına karşın duruşma yapmaya devam eden hâkimi protesto eden avukatlar salonu terk etti.

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen üçüncü duruşma yaklaşık iki buçuk saatlik gecikmeyle başladı. Duruşmaya Cumartesi Anneleri/İnsanları ve çok sayıda avukat katıldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de destek için adliyeyeydi.

Duruşma başında Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses söz alarak duruşmanın gecikmesini ve kimlik tespitinin hâkim tarafından yapılmamasıyla ilgili beyanda bulundu. Avukat Şenses, tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Avukat Diyar Çetedir de dava kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçunun oluşmadığını, olsa olsa kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanması suçunun olduğunu söyledi.

Söz alan diğer avukatlar da corona virüsü salgınını hatırlatarak salonun duruşma yapmak için elverişli olmadığını, uygun bir salon bulunana kadar duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Tüm talepler reddedildi

Hâkim Sait Emre Özgenç, taleplerle ilgili duruşma savcısına görüşünü sordu. Savcı, taleplerin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek tümünün reddine karar verilmesini istedi.

Hâkim Özgenç de aynı yönde karar vererek İstanbul Barosu’nun katılma talebini, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve corona virüsü nedeniyle duruşmanın ertelenmesi taleplerini reddetti.

Hâkim Özgenç, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda böyle bir madde olmadığı için duruşmaya neden geç başladığını da açıklamayacağını söyledi.

Avukatlar bunun üzerine söz alarak hâkime güvenmediklerini, bu davada istenmediğini ve davadan el çekmesini istedi. Bu talepler de reddedildi.

Yakalama ve zorla getirme kararı

Duruşmaya verilen kısa bir aradan sonra hâkim ve savcı salona döndü. Salonda sanık ve gazeteciler vardı. Koridorda da birkaç kişi bekleyerek duruşmayı izliyordu. Hâkim de bu sebeple salonun kapısını kapattırdı ve davanın ara kararını açıkladı.

10 kişi hakkında zorla getirme kararı veren hâkim, iki kişi hakkında da yakalama kararı düzenlenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 23 Mart 2022 saat 13:30’da yapılacak.

Duruşmanın ardından kayıp yakınları ile avukatları basın açıklaması yaptı.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü buluşması Beyoğlu kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği eylemde çok sayıda kayıp yakını gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polis müdahalesiyle ilgili, “İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık” demişti.

Polisin müdahalesinden sonra Galatasaray Meydanı, demin bariyerler ve zırhlı araçlarla çevrilerek kayıp yakınlarına yasaklandı. Meydan, 90’lı yıllarda da kayıp yakınlarına kapalıydı. Yakınların İnsan Hakları Derneği önünde polis kordonu içinde basın açıklaması yapmasına izin veriliyor.