İstanbul’da yedi yeni deniz yolu hattı açılacak

İstanbul’da, deniz ulaşımının yaygınlaştırılması amacıyla yedi yeni deniz hattı oluşturulacak.

Fotoğraf: AA

İBB, İstanbul’un her iki yakasındaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) yedi ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu.

ANKA’nın haberine göre, Ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul’da 48 hattaki deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin yolculuk yapılıyor. Eklenecek yedi yeni hatla kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak bu sayının 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

Yeni hatlar şunlar:

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş