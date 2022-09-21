MHP’nin teklifi ‘af’ değil ‘müddetname’ düzenlemesiymiş

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la dünkü görüşmesinin ‘af’ için değil, mahkumların aynı suçtan farklı sürelerde cezaevinde kalmasına neden olan ‘müddetname’ uygulaması için görüştüğünü söyledi: “Ne affı, af düzenlemesi yapsak açıktan söylerim.”

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Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretiyle gündeme gelen ‘af’ düzenlemesi yine konuşulmaya başladı. Dün MHP’li Yıldız, Adalet Bakanı Bozdağ’ı ziyaret etmişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Yıldız, Bozdağ’la görüşmesinde aynı suçtan farklı cezaevlerinde yatanların benzer sürelerde mahkum kalmadığını anlattığını söyledi.

Sarıkaya’nın aktardığına göre Yıldız, Bozdağ’a sorunun mahkumlar cezaevine girerken düzenlenen ve ‘müddetname’ olarak isimlendirilen belgedeki hesaplama hatalarından kaynaklandığını savundu.

Müddetname, savcılık tarafından hükümlünün cezaevine teslimi sonrasında hazırlanan bir belge. Bunda hükümlünün ne kadar süre cezaevinde kalacağı belirtiliyor.

Yıldız, her cezaevinin kendine göre bir müddetname düzenlemesi yerine, merkezi bir sistemin işlemesi gerektiğini vurguladığını söyledi: “Hatanın kaynağı da bazı cezaevlerinin kanunlarda yer alan geçmiş yıllardaki indirim sürelerinin hükümlü lehine işletilmemiş olması.”

Bu görüşmenin ‘af’ düzenlenmesi için yapıldığı yönündeki yorumları da reddeden MHP’li Yıldız, şunları dedi: “Birileri çıkmış af düzenlemesi diyor. Ne affı, af düzenlemesi yapsak açıktan söylerim. Müddetname sorununu konuştuk.”