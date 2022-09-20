Çakıcı’nın ziyareti ‘meyvelerini veriyor’: MHP, Bozdağ’a ’af’ için gidecek

Seçime giderken MHP’lilerin en sık başvurduğu ‘af’ düzenlemesi yeniden gündemde.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretiyle gündeme gelen ‘af’ düzenlemesi için MHP’li Feti Yıldız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edecek.

MHP’li Yıldız, Bozdağ’dan ‘infaz hesaplamasının gözden geçirilmesini’ isteyecek.

Fotoğraf: Twitter

Seçimler öncesinin ‘sevilen’ başlıklardan ‘af‘ yeniden gündemde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı’yı ağırlamış, ikilinin görüşmesinde af konusunun gündeme geldiği belirtilirmişti. Fakat iddiaları reddeden Çakıcı, muhalefetin affı engellemek için görüşmenin içeriğini farklı yansıttığını savunmuştu.

Geçen günlerde kulislere bir af yasasının görüşüldüğü, masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunduğu yansımıştı.

Gelişmeler böyleyken, MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la bugün görüşeceğini Twitter hesabından duyurdu: “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım.”

Yıldız, bir önceki mesajında da Anyasa Mahkemesi’ne işaret ederek, “Anayasa Mahkemesi’nin anayasa ve demokratik toplum düzeniyle imtihanına hep birlikte tanık olacağız” dedi.

İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım. — Feti Yıldız (@YildizFeti) September 20, 2022