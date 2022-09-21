Başsavcılık, Dedeoğulları ailesinin Kürt olduğuna inanmadı

Ankara başsavcılığı, ırkçı saldırıda katledilen yedi kişilik Dedeoğulları ailesi için “Kürt olduğu iddia edilen bir aile” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Konya’nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021’de Dedeoğulları ailesinden yedi kişiyi katleden Mehmet Altun’la azmettirmekten yargılanan Ali Çalık, Ali Keleş, Ali Keleş (Lütfi oğlu), Ayşe Keleş, İbrahim Keleş, Lütfi Keleş, Ramazan Çalık, Veli Keleş ve Yahya Çalık’ın yargılandığı davanın beşinci duruşması, dün Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Olaya dair hazırlanan iddianamenin bir suretini talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’nun, 27 Mayıs’ta Konya başsavcılığına bir belge gönderdiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gönderilen belgede, ırkçı katliama maruz bırakılan Dedeoğulları ailesi için, “Kürt olduğu iddia edilen aile” ifadesi kullanılıldı.

Gönderilen belgede şunlar kaydedildi: “Kamuoyuna yansıyan haliyle Konya’nın Meram İlçesi Hasanköy Mahallesi’nde 30 Temmuz 2021 tarihinde kürt oldukları iddia edilen bir aileden yedi kişinin öldürülmesi olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen soruşturma sonucunda tanzim olunan iddianamenin bir suretinin UYAP üzerinden Cumhuriyet Başsavcılığımız Parlamenter Bürosu’na gönderilmesi rica olunur.”