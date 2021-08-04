Konya’daki silahlı saldırı: Aranan katil zanlısı yakalandı

“Evimiz, yurdumuz yerler bir oldu. Üç evim vardı. Üçü de yandı. Ben sokakta kaldım. Yetkililer gelip neyin yanıp yanmadığına baktı. Üç evim yandı ama devlet bir evimi yapacakmış. Bir evin de yüzde 70’ini karşılayacakmış, gerisini kendimiz krediyle ödeyecekmişiz.”