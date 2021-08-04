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Yaramazlara biraz batar!

Konya’daki silahlı saldırı: Aranan katil zanlısı yakalandı

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

Fotoğraf: AA

30 Temmuz’da Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.


Saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10’u dün tutuklanmıştı.

Zanlı Altun’un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi’ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

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