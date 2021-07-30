Konya’da bir eve silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Konya’da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından ev ateşe verildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkaya ve Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Konya Meram’da 12 Temmuz’da saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında ‘Koruma kararı’ verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, ‘Abla biz çok korkuyoruz’ demişti.”