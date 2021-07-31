Konya’daki katliamda 10 gözaltı

Konya başsavcılığı, yedi kişinin katledildiği olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, konuyla ilgili olarak şunları söylemişti: “Konya Meram’da 12 Temmuz’da saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında ‘Koruma kararı’ verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, ‘Abla biz çok korkuyoruz’ demişti.”

Başsavcılık da ‘husumet’te ısrarcı

Konya başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada asıl şüphelinin aranmasına devam ettiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.