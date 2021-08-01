Demirtaş: Bu katliamın nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dilidir

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili konuşan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Maalesef ki bu katliam, gerilim ve çatışmaların esas nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dili ve bundan cesaret alan devlet içi-dışı çetelerin kirli hesaplarıdır” dedi.

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30 Temmuz’da Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Demirtaş şunları kaydetti: “Konya’daki barbarca katliamda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza baş sağlığı diliyor; üzüntülerini, acılarını yüreğimde hissederek paylaşıyorum.

Türk-Kürt, bütün halkımıza naçizane tavsiyem şudur: Nefret diline, ayırımcı politikalara prim de vermeyin boyun da eğmeyin. Koşullar ne olursa olsun her zaman akılla ve sabırla hareket edelim. Öfkeye değil, birlikte yaratacağımız ortak vicdana sığınalım.

Bizler hukukun işlediği, adaletin olduğu bir ortam için çok çalışıyoruz. Bu nedenle, sakın ola ki kendinizi umutsuz, çaresiz ve sahipsiz hissetmeyin. Belki biraz zor olacak ama barışı, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız.”