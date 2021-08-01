Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Bu katliamın nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dilidir

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili konuşan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Maalesef ki bu katliam, gerilim ve çatışmaların esas nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dili ve bundan cesaret alan devlet içi-dışı çetelerin kirli hesaplarıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

30 Temmuz’da Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.


Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Demirtaş şunları kaydetti: “Konya’daki barbarca katliamda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza baş sağlığı diliyor; üzüntülerini, acılarını yüreğimde hissederek paylaşıyorum.

Türk-Kürt, bütün halkımıza naçizane tavsiyem şudur: Nefret diline, ayırımcı politikalara prim de vermeyin boyun da eğmeyin. Koşullar ne olursa olsun her zaman akılla ve sabırla hareket edelim. Öfkeye değil, birlikte yaratacağımız ortak vicdana sığınalım.

Bizler hukukun işlediği, adaletin olduğu bir ortam için çok çalışıyoruz. Bu nedenle, sakın ola ki kendinizi umutsuz, çaresiz ve sahipsiz hissetmeyin. Belki biraz zor olacak ama barışı, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız.”

Sancar: Bu katliamı yaratan nefret politikalarıdır

Konya’daki silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 14’e yükseldi

Konya’daki katliamda 13 gözaltı

Sancar: İktidarın nefret ve tahrik dili bu katliamın başlıca sorumlusudur

Konya’da bir eve silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

SON HABERLER

‘Kürt aileye ırkçı saldırı’ ve ırkçılık tuzağı

Gözü dönmüş iktidarlara rağmen, içimizdeki akılsız siyasetçilere rağmen, kendi çıkarları için ülkemizi ateşe atan ihtiras, güç budalalarına rağmen barışımıza, birlikteliğimize, bütünlüğümüze, eşit vatandaşlar olarak huzur içinde yaşama irademize sahip çıkmamız gerekiyor.

Manavgat ve Marmaris’te çaresizlik: ‘İnsanlar kendi imkanıyla mücadele ediyor’

28 Temmuz’da başlayan orman yangınları yurdun birçok yerinde devam ediyor. Diken’in afet bölgelerinden görüştüğü isimler devletin yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirtirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayıldıkça yayılan yangınlarla beraber yerel yetkililer nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. İlçede birçok köye arazöz gidemezken, gönderilen araçlar ise yangının şehir merkezine sıçramasıyla geri çağrılmış.

Sağlık notları: Savaş değişti!

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geri adım atarak, önerisini ‘maske takılması’ yönünde değiştirdi… CDC’nin iç yazışma belgelerinde yer alan şu ifade oldukça çarpıcı: The war has changed.