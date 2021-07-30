Sancar: İktidarın nefret ve tahrik dili bu katliamın başlıca sorumlusudur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Konya’nın Meram ilçesinde silahlı saldırı sonucu aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybetmesi hakkında, “İktidarın nefret ve tahrik dili bu katliamın başlıca sorumlusudur” dedi.

Bugün Meram ilçesindeki Dedeoğulları ailesinin bulunduğu eve silahlı saldırı düzenlenmiş, yedi kişi hayatını kaybetmişti. Ailenin 12 Mayıs’ta daha önce saldırıya uğraması hakkında valilik ‘ırkçı saldırı’ iddialarını reddederek saldırının ‘husumetten’ kaynaklı olduğunu iddia etmişti.

Sancar’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Bu iktidar uzun süredir HDP’yi ve HDP üzerinden Kürtleri hedef gösteren nefret dilini yoğun biçimde kullanmakta ve katliam politikalarına zemin hazırlayacak açıklamalar yapmaktadır.

*Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesine yol açan zemin aynı zihniyet, politika ve dilden beslenmekteydi. İktidarın kendi içinde veya devletin çeşitli güçleri arasında devam eden çekişmelerin Kürt halkı üzerinden bir kaos planına dönüştürülmek istendiği konusunda uyarılarda bulunduk.

*Geçtiğimiz günlerde Afyon’da, Ankara’da, Konya’da benzer ırkçı saldırılar yaşandı. İktidar tedbir almak yerine saldırı zeminini güçlendirecek politikalar izlemeye devam etti.

*İktidar bu konuda kendisinden bekleneni yaptı. Yani bu saldırıların önüne geçecek tedbirleri almak yerine saldırıların zeminini güçlendirecek politikaları izlemeye devam etti. Buna şaşırmıyoruz elbette. Çünkü dediğimiz gibi, bu saldırıların asıl sorumlusu, iktidardır. Bununla birlikte, demokrasi güçlerinin ve muhalefet partilerinin de büyük bir sorumluluk altında olduğunu sürekli vurguladık.

*HDP, barış içinde eşit yaşamı savunan parti olarak bütün bu saldırılara demokratik siyaset zemininde en etkili cevabı vermek için mücadelesini yürüttü, yürütüyor. Fakat ne yazık ki bu vahim politikalara karşı ortak geleceğimizi tehdit eden bu zehirli politikalara karşı demokrasi güçlerinden ve özellikle muhalefet partilerinden etkili ortak tutumun da gelmediğini söylemek zorundayız.

*Bugün şimdi tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bütün muhalefet, demokrasi güçlerine çağrıda buluyoruz. Sadece kınama, başsağlığı mesajları yetmez. Yan yana durarak bu planları boşa çıkarmak için daha etkili, inandırıcı, kararlı ortak tavra ihtiyaç vardır.

*Yarın, benimle birlikte geniş bir heyet Konya’da olacaktır. Bütün muhalefet partilerinin liderlerine ve demokrasi güçlerine de aynı tavrı sergilemeleri çağrısında bulunuyoruz. Onları da yarın Konya’ya bekliyoruz. Hep birlikte ortak, eşit yaşamı savunma kararlılığını göstermeye davet ediyoruz.