Diken

Yaramazlara biraz batar!

Konya’daki silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 14’e yükseldi

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden bir kişinin daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Önceki gün (30 Temmuz) Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.


AA’nın Konya başsavcılığının açıklamasından aktardığına göre Meram ilçesindeki olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı. Bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısının 14’e yükseldiği belirtildi.

Konya’daki katliamda 13 gözaltı

Konya’da bir eve silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

SON HABERLER

‘Kürt aileye ırkçı saldırı’ ve ırkçılık tuzağı

Gözü dönmüş iktidarlara rağmen, içimizdeki akılsız siyasetçilere rağmen, kendi çıkarları için ülkemizi ateşe atan ihtiras, güç budalalarına rağmen barışımıza, birlikteliğimize, bütünlüğümüze, eşit vatandaşlar olarak huzur içinde yaşama irademize sahip çıkmamız gerekiyor.

Manavgat ve Marmaris’te çaresizlik: ‘İnsanlar kendi imkanıyla mücadele ediyor’

28 Temmuz’da başlayan orman yangınları yurdun birçok yerinde devam ediyor. Diken’in afet bölgelerinden görüştüğü isimler devletin yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirtirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayıldıkça yayılan yangınlarla beraber yerel yetkililer nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. İlçede birçok köye arazöz gidemezken, gönderilen araçlar ise yangının şehir merkezine sıçramasıyla geri çağrılmış.

Sağlık notları: Savaş değişti!

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geri adım atarak, önerisini ‘maske takılması’ yönünde değiştirdi… CDC’nin iç yazışma belgelerinde yer alan şu ifade oldukça çarpıcı: The war has changed.