Konya’daki silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 14’e yükseldi

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden bir kişinin daha gözaltına alındı.

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Önceki gün (30 Temmuz) Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.

AA’nın Konya başsavcılığının açıklamasından aktardığına göre Meram ilçesindeki olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı. Bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısının 14’e yükseldiği belirtildi.