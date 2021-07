Sancar: Bu katliamı yaratan nefret politikalarıdır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Konya’da katledilen Dedeoğlu ailesinden yedi kişinin cenazesinin ardından açıklamalarda bulundu: “Bu katliamın temelinde ırkçı zihniyet vardır, bu katliamı yaratan nefret politikalarıdır.”

Fotoğraf: HDP

Dün Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, konuyla ilgili olarak şunları söylemişti: “Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında ‘Koruma kararı’ verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, ‘Abla biz çok korkuyoruz’ demişti.”

Kurbanların cenazeleri, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, bugün Saraçoğlu Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye katılan HDP’li Sancar, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sancar, “Elbette ortada Kürt ve Türk halkı arasında bir çatışma yoktur. Elbette halklar arasında sorun yoktur. Sorun ırkçı zihniyet ile nefret politikaları ile halklar arasındadır” dedi.

HDP liderinin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Bu sıradan bir cinayet değildir. Bu bilinçli bir katliamdır. Bu katliamın temelinde ırkçı zihniyet vardır, bu katliamı yaratan nefret politikalarıdır.

*Sorun Kürtlere yönelik ırkçılığı her yere yayan politikalardadır ve bu politikalar iktidardan medyaya her alanda her gün işlenmekte ve yürütülmektedir.

*Hakikati arıyorsanız, katledilen insanlarımızın ailesine, akrabalarına, komşularına sorun. Hakikati arıyorsanız, 12 Mayıs’ta gerçekleşen ilk saldırıdan sonra alınan ifadelere ve tutanaklara bakınız.

*Nasıl ırkçı bir zihniyet ve bilinçle saldırı yapıldığını görecekseniz.

*Bu acıyı ortak hale getirmek istiyorsak yapmamız gereken ilk şey ırkçı politikalara açık ve net tavır koymaktır. Nefret politikalarını reddetmektir. Düşmanlaştırma politikalarından vazgeçmektir.