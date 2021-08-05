Diken

Yaramazlara biraz batar!

Konya’daki katliamın faili, silah zoruyla şikayetten vazgeçilmesini istemiş

Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden yedi kişiyi öldüren Mehmet Altun, uzlaşmak için eve gittiğini öne sürerken, kendisini belediye görevlisi olarak tanıtarak aileyi kandırdığını anlattı.

Fotoğraf: DHA

Hasanköy Mahallesi’ndeki Enbiya Sokak’ta 30 Temmuz’da aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti. Katil zanlısı Mehmet Altun, dün polis tarafından yakalanmıştı.


DHA’nın haberine göre ifade veren Altun, Dedeoğulları’nın evine mayıstaki kavga nedeniyle bir süre tutuklu kalan ablası Ayşe Keleş, tutuklu eniştesi Lütfi Keleş ve diğer yakınları hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmeleri ve uzlaşma sağlamaları için gittiğini söyledi.

Katil zanlısı, ifadesinde şunları söyledi: “Uzlaşma sağlamak için eve gittim. Önce kendimi belediye yetkilisi olarak tanıttım. Maskeyi indirince beni tanıdılar. Beni tanıdıktan sonra üzerime yürüdüler. Ben de tabancamı çıkartıp ablam ve eniştem hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini söyledim. Şikayetten vazgeçmeleri için kendi hazırladığım evrakı imzalamalarını istedim. Uzlaşmak için gitmiştik. Tepki gösterip üzerime yürümeleri nedeniyle ateş edip hepsini öldürdüm. Arkamda iz bırakmamak için yerde yattıkları sırada tekrar ateş edip güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi için de evi ateşe vermek istedim.”

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