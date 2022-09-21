İmamoğlu’na YSK davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 11 Kasım’a ertelendi.

İmamoğlu’na destek vermek amacıyla toplanmak isteyenlereyse Kartal Kaymakamlığı’nın kararıyla yasak getirildi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.

Avukat Kemal Polat, eski YSK başkanı Sadi Güven’in bir gazeteye verdiği röportajında şikayetçi olmadığını belirttiğini hatırlattı. Polat, Güven’in de aralarında bulunduğu dört mağdurun şikayetçi olmadığına dair dilekçe sundu.

Duruşma savcısıysa geçen celsede mütalaasını açıkladığını, ama sanık avukatının müvekkilinin lehine olabileceğini belirttiği ve mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunun savcılıkça değerlendirilmesinin ardından esas hakkında yeniden mütalaa hazırlanabilmesi için süre talep etmişti.

İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber 16 Milyon İstanbullu yargılanıyor” diyerek İstanbulluları Anadolu Adliyesi’ne çağırdı.

Çağrının ardından Kartal Kaymakamlığı’nın İstanbul Valiliği’nin oluruyla toplanma yasağı getirdiği öğrenildi.

İmamoğlu’na birçok partili sosyal medyadan destek mesajları yayımladı.

Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen dava, 11 Kasım’a ertelendi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019’da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında olan şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

Bunun üzerine Soylu, 4 Kasım 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kongredeki konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu, ‘o seviyeye inmeyeceğini ancak bir cümleyle değinmek istediğini’ söyleyerek şöyle demişti: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapis cezası istenmişti.