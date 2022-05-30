İmamoğlu davasında bilirkişi raporu: Soylu’yla tartışmada YSK’ya gönderme yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bilirkişi raporunda İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında geçen diyaloğa işaret edilerek, “İki siyasetçi arasındaki tartışmada YSK’ya gönderme yoktur” denildi.

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İmamoğlu, 30 Ekim 2019’da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında olan şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

Bunun üzerine Soylu, 4 Kasım 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kongredeki konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Üsküdar Fethipaşa Korusu’nda Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu, ‘o seviyeye inmeyeceğini ancak bir cümleyle değinmek istediğini’ söyleyerek şöyle demişti: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’nun savunması doğrultusunda görüş

Davaya 1 Haziran’da Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Savcının mütalaasını vererek bir yıl üç aydan dört yıla kadar hapis ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet istediği davaya ilişkin duruşmadan karar çıkması bekleniyor.

ANKA’dan Oktay Yıldırım’ın aktardığına göre mahkemenin atadığı dil bilimci, gösterge bilimci ve iletişimci bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK Başkan ve üyelerine yönelik söylediği iddia edilen sözlerinin aslında Soylu’ya yönelik olduğu şeklindeki savunma doğrultusunda görüş ortaya çıktı.

Raporun ‘İnceleme’ başlıklı kısmındaki değerlendirmeler şöyle:

“Söz konusu edilen olayda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi’nde yaptığı açıklamalar nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘Ahmak’ ifadesini kullanmıştır. Ekrem İmamoğlu bu söyleme karşılık olarak gazetecilerin konuyla ilgili sorularını aynı ifadeyi kullanarak yanıtlamıştır.

Konu irdelendiğinde iki sözce arasında bağlantı yadsınamaz biçimde görülmektedir. Sözcelerin ilki İçişleri Bakanı Soylu’nun sözcesidir: ‘Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun.’

İkinci sözce ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözcesidir: ‘Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyen adama bakarım adam mı diye. Bu seviye noktasında da söyledikleri, yaptıkları zaten belli o tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünden düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın.”

Bu sözce gazetecilerin kendisine Süleyman Soylu’nun sözcesiyle ilgili soru yöneltildiğinde Ekrem İmamoğlu’nun yanıtıdır.”

‘Kurum veya kişi ismi yok’

Raporunun ‘Görüş’ bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“Ele alınan bu iki sözce birbiriyle yakından bağlantılıdır. Günümüzde İletişim Bilimi olarak tanımlanan gösterge bilime dayalı bir çözümleme yapıldığında her iki metnin karşılıklı bir konuşma metni işlevi taşıdığı gözlemlenmektedir. Önceden de vurgulandığı gibi her iki metnin de ayrı ayrı kim tarafından hangi bağlamda ve hangi tartışma ortamında oluşturulduğuna bakıldığında: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim bağlamında İçişleri Bakanı tarafından seçimin iptal edilmesi gerekirliği ve seçimi kaybeden adayla yaptığı konuşmaların da varlığı göz ardı edilmezse metinler arası ilişki, gönderen ve gönderilen arasındaki bağlantının görülmesine kolaylıkla yol açacaktır.

Bu işlemin sonucunda bir tartışma sayılabilecek bir ortamda iki muhatabın bir yanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öbür yanda ise Ekrem İmamoğlu olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla, Ekrem İmamoğlu tarafından Soylu’nun sözlerine aynı terimle karşılık verilmiştir ve iki siyasetçi arasında geçen bu tartışma Yüksek Seçim Kurulu’na gönderme kesinlikle yoktur. Çünkü açıklamaların tümü göz önünde bulundurulduğunda seçim iptalinin hangi kişi ya da kurum tarafından gerçekleştirildiğinden söz edilmemektedir.”