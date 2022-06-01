‘Siyasi yasak’ istenmişti: İmamoğlu davasında karar çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada mahkeme kararını açıklamayarak, bir sonraki duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

Görsel: Diken

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava bugün görüldü.

İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedilirken, duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

Mütalaasını açıklayan savcı, hapis cezasının yanında İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ anlamına gelen TCK’daki 53’üncü maddenin uygulanmasını da istemişti.

Gündemle ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/Sg34z1wX4n — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 1, 2022

Ne olmuştu?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019’da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında olan şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

Bunun üzerine Soylu, 4 Kasım 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kongredeki konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu, ‘o seviyeye inmeyeceğini ancak bir cümleyle değinmek istediğini’ söyleyerek şöyle demişti: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 15 ay 15 günden dört yıl 1 aya kadar hapis cezası istenmişti.