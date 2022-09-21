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Yaramazlara biraz batar!

Halkbank’ın ardından İş Bankası’ndan da hisse geri alımı 


İş Bankası Munzam Vakfı, dün 5 milyon lira nominal tutarda İş Bankası hissesi aldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, farklı günlerde birçok kez yatırım için vatandaşa borsayı önermiş ve borsanın reklamını yapmıştı. Bankacılık hisselerinin desteğiyle bir buçuk aylık şüpheli yükselişten sonra son bir haftada banka endeksi yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti. Nebati bu süreçte sessizliğini koruyor. 


Bu sürecin ardından dün Halkbank 8,85 milyon lotluk hisse geri almıştı.

Halkbank’ın ardından İş Bankası Munzam Vakfı da dün 5 milyon lira nominal tutarda İş Bankası hissesi aldığını duyurdu.

Bu sabah KAP’ta yayımlanan açıklamada, alım sonrası İş Bankası sermayesindeki oranın yüzde 37,262’den yüzde 37,312’ye çıktığı belirtildi.

Bankacılık hisseleri hızlı yükselişin ardından son bir haftada çok sert düşerken, İş Bankası hisseleri son bir haftada dünkü kapanışa göre yüzde 34 düştü.

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