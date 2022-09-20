Nebati tavsiye etmişti: Hükümet son 12 aydaki borsa işlemlerini inceleyecekmiş

Dün akşamki ‘borsa zirvesi’ sonrası Bloomberg ajansına konuşan hükümet yetkilisi, son 12 aydaki piyasa işlemlerinin inceleneceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen haftayı ABD enflasyon verilerinin de tetiklemesiyle yüzde 9 kayıpla kapatan Borsa İstanbul’da dün sabah saatlerinde toparlanma görülürken, öğleden sonra tekrar satışlar başladı. Satışlarla endekste kayıp yüzde 5,3’ü buldu. Böylelikle bir süredir bankacılık hisselerinde görülen olağanüstü işlemlerle bir buçuk ayda yüzde 59 yükselen borsada günlerce tavan olan kamu bankaları ve birkaç hissede bu kez süreç tersine döndü.

Düşüşle ilgili 14 Eylül’den beri açığa satış işlemlerinde ‘yukarı adım’ kuralı uygulanıyor. Konuyla ilgili dün akşam Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nde acil toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası Bloomberg’e konuşan ‘üst düzey bir hükümet yetkilisi’ hisse senedi piyasasına ‘hızlı’ bir müdahale etme planlarının olmadığını söyledi.

Toplantıya katılan aracı kurum yöneticilerinin de müdahale için herhangi bir sistemik risk görmediğini belirten yetkili, bazı piyasa hareketlerininse yıkıcı olduğu kabul etti. Yetkili, düzenleyici kurumların son 12 aydan itibaren piyasadaki işlemleri incelemeye aldığını da söyledi.

Nebati borsayı önermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti.

Ekonomistler şüpheli

Borsadaki değişimi Diken’e önceden değerlendiren ekonomistler bu durumu şüpheli ve sağlıksız bulmuştu.

Ekonomist Güldem Atabay, 1995’ten beri ekonomist olduğunu ve Türkiye’yle dünyayı takip ettiğini belirten Atabay, hiçbir yerde ekonomi bakanının “Borsaya girin” gibi bir tavsiye verdiğini duymadığını belirtmişti: “Bizde çok büyük fonlar yok. Böyle bir riski önerebilen bir maliye bakanı beni hem hayrete hem de dehşete düşürdü. Dolayısıyla ben bunu normal karşılamıyorum. Buna bağlı olarak da ‘yabancı’ para girişinin kaynağı hakkında şüphelerim artmış oluyor.”

Ekonomistler ayrıca, yabancı girişinin kalıcı olmayacağına dikkat çekmişti.