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Yaramazlara biraz batar!

Borsada acil toplantı: Aracı kurumlar Nebati’nin yardımcısıyla görüştü


Borsada son günlerdeki düşüşler sonrası dün akşam Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nde acil toplantı düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Geçen haftayı yüzde 9 kayıpla kapatan Borsa İstanbul’da dün sabah saatlerinde toparlanma görülürken, öğleden sonra tekrar satışlar başladı. Satışlar ile endekste kayıp yüzde 5,3’ü buldu. Böylelikle bir süredir bankacılık hisselerinde yapılan olağanüstü işlemlerle bir buçuk ayda yüzde 59 yükselen borsada günlerce tavan olan kamu bankaları ve birkaç hissede bu kez sürecin tersine döndü.


Taban satışlarının dün de sürmesi nedeniyle zirve, acil toplandı. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’ndeki zirveyle duruma çare arandı. Toplantının gece geç saatlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) İstanbul’daki binasına taşındığı bildirildi. Burada aracı kurum ve diğer kurumların yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’la görüştü.

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