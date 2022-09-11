Nebati yatırım tavsiyesini sürdürdü: Borsa her geçen gün daha cazip hale geliyor

Borsa İstanbul ‘reklamı’na devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 endeksinin bir yılda yüzde 142 yükseldiğini söyleyerek, yatırımcıları çağırdı.

Vatandaşlara enflasyondan korunmak için borsa yatırımını öneren Nebati, farklı mecralarda borsadaki performansı övmeye devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Nebati iki hafta önceki bir konuşmasında döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir olduğunu ve bunların getirisinin yüzde 80’i geçen enflasyonun altında kaldığını söylemişti.

Vatandaşlara şu an en çok getiriyi sağlayanın Borsa İstanbul olduğunu belirten Nebati, “Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” demişti.

Bir sene önce BIST 100 endeksi 1474 puandayken şimdiyse 3500 seviyesini aştı. Bir senedir süren artış, yaz aylarında da devam etti.

BIST 100 endeksi, küresel piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği ağustos başında bu yana rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 32’den fazla değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi.

Son bir ayda yabancı yatırımcının girişi özellikle de bankacılık endeksinin, hükümetin önlemlerinin karlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı.

Nebati, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira (750 milyon dolar) yabancı yatırım girdiğini söylemişti.

Ekonomistlerse borsaya böyle bir kaynak girişinin çok ‘sağlıklı’ olmadığını belirterek, bankacılık sektörüyle kaydedilen yükselişin soru işareti yarattığını söylüyor.

‘Reklam’a devam

Nebati, bugün de Twitter’daki paylaşımında, sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ve geleceğe güvenle baktığını öne sürdü.

Borsanın haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisiyle geride bıraktığını söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

*3.521,38 puanla haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi iki aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki bu yükseliş, Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor.

*Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, sermaye piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon liraya ulaşmış durumda.

*Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, bir yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

*Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor.