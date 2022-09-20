Piyasada ‘teminat sıkışıklığı’: VİOP’ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören bankaların dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri güncellendi.

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Vadeli piyasada alınan yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle bir süredir artışta olan banka hisseleri, son bir haftadır teminat tamamlama yükümlülüğünden dolayı son zamanların en sert satışlarıyla karşılaşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘yatırım’ tavsiyesi verdiği, borsadaki düşüşle ilgili olarak 14 Eylül’den beri açığa satış işlemlerinde ‘yukarı adım’ kuralı uygulanıyor. Konuyla ilgili dün akşam Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği’nde acil toplantı düzenlendi.

Bir hamle de işlem teminatlarıyla ilgili geldi.

Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Akbank, Garanti BBVA, Halkbank İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi’nin dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alarak güncellendiğini duyurdu.

Takasbank’ın açıklamasında yeni risk parametrelerinin yarından itibaren gün içi risk hesaplama anından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Bazı analistler aracı kurumların günlük teminat tamamlama yükümlülüklerinin 1,5 milyar lirayı geçtiğini belirtiliyor. Reuters’a konuşan analistler teminat limitlerinde yapılacak bu değişikliğin piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm olabileceğini söylüyor.