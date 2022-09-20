Halkbank’tan 38 milyon TL’lik hisse geri alımı

Halkbank, aktif hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül’de 8,85 milyon lotluk hisse geri aldı.

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Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimine göre, aktif hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül’de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alındı.

Bloomberg HT’nin haberine göre bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL oldu. Bankanın hisseleri güne 8,76 TL’den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviyeyse 8,92 olarak kaydedilmişti.

Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alımsa 4,02 milyon lotla 8,06 TL oldu.