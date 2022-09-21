Rusya’da kısmi askeri seferberlik ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi askeri seferberlik ilan etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Son olarak Ukrayna, Rusya işgalindeki birçok bölgeyi geri almış; ilerleyişini sürdürdüğünü duyurmuştu. Diğer yandan Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde 23-27 Eylül tarihleri ​​arasında Rusya’ya katılım için referandumu düzenleneceği açıklanmıştı.

Gelişmelerin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in ülkede kısmi askeri seferberlik ilan ettiği duyuruldu.

Batı’ya ‘blöf yapmadığını’ vurgulayan Putin, Ukrayna’nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi. Putin şunları kaydetti: “Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas’ın özgürleştirilmesi. Batı’ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil.”