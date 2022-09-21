Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen Emre Olur tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemlerini yaptığı sırada gözaltına alındığı belirtilmişti. BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, daha sonra Türkiye’ye iade edilmişti.

Olur’un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Buradaki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, ‘Peker’le yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı’ belirtildi.

Sevk yazısında şüphelinin, ‘örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu’ vurgulanarak, zanlının savunmasında, ‘örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar tatile gittiğini söylediğine’ işaret edildi.

Yazıda, Olur’un ‘Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu’ kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Olur’un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.

Olur’un nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemek amacıyla örgüte üye olma’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.