Emre Olur’dan 38 sayfalık ifade: Peker’le görüşen gazeteciler soruldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur ifade verdi. Arnavutluk’ta yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen Olur, Peker’le iletişime geçen gazetecilerle ‘habercilik’ faaliyetlerini konuştuğunu belirtti.

Emre Olur Türkiye’ye getirildi

Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemlerini yaptığı sırada gözaltına alındığı belirtilmişti.

BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, daha sonra Türkiye’ye iade edilmişti.

Olur, Emniyet’te 38 sayfa ifade verdi. ‘Suç örgütü üyeliği’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamaları yöneltilen Olur’un ifadesi Peker hakkında Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya dönüşen soruşturma kapsamında alındı.

Emniyet’teki 38 sayfalık ifadenin bir sayfası Peker’le iletişime geçen gazetecilerle ilgiliydi.

Olur, gazetecilerle gazetecilik kapsamında görüştüklerini söyledi. Bunun dışında Olur’a Peker’in yargılandığı davadaki sanıkları tanıyıp tanımadığı soruldu.