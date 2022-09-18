Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur Türkiye’ye getirildi

Anadolu Ajansı (AA), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in danışmanı olduğunu söyleyen Emre Olur’un Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Dün gazeteci Erk Acarer, Olur’un, Sedat Peker’in daveti üzerine Birleşik Arap Emirliklerine gittiğini ve oturma işlemlerini yaptığı sırada gözaltına alındığını söylemişti. Acarer’in aktardığına göre Olur, sonrasında Sırbistan aktarmalı Arnavutluk uçağına bindirildi. Acarer, Olur’un iade işlemlerinin engellendiğini ve Arnavutluk’ta kalmasını için girişimlerde bulunulduğunu söylemişti.

Gazeteci Gökhan Özbek de Olur’un Arnavutluk’tan sınır dışı edilemeyeceğini belirtmişti.

AA’nın haberine göre hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran’dan kalkan tarifeli uçakla saat 09:15’te İstanbul Havalimanı’na getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol görevlilerinden Olur’u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğü’ne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Olur’un, İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

Emniyetten Ahmet Olur açıklaması

EGM’nin açıklamasına göre, Olur’un yer tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 23 Mayıs 2021’de Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya gittiği tespit edildi.

Olur’un, Kuzey Makedonya ve Balkan ülkelerinin İnterpol birimleriyle yer tespitine yönelik yazışmalar yapıldıktan sonra görüşmeler sürerken 12 Eylül 2022’de Arnavutluk’un başkenti Tiran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gittiği belirlendi.

16 Eylül’de Olur’un, BAE’den sınır dışı (deport) edileceği bilgisi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından EGM’ye iletildi.

Güvenlik güçlerince yapılan takip sonucu Sırbistan’a gideceği belirlenen Olur için Sırbistan makamları, ‘uluslararası yolcu’ statüsünde olması nedeniyle sınır dışı talebine olumlu yanıt veremedi.

Sırbistan’dan Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geçeceği tespit edilen Olur’un, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü ve İnterpol’üyle kurulan temas ve içişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı’nda dün saat 06:00’da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlandı.

Bu kapsamda Tiran’a giden İnterpol ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Emre Olur, bugün saat 06:30’daki uçuşla Tiran’dan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.