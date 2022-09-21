Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fitch’in beklentisi: Türkiye seçimlere kadar faizi sabit tutacak


Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Merkez Bankası, ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek geçen ay 100 baz puan faiz indirmişti.


Merkez Bankası’nın ağustostaki beklenmedik faiz indiriminin ardından eylülde politika faizini yüzde 13 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye’de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.

Ekonomide ‘ivme kaybı’ işareti: Merkez’den bir indirim daha mı gelecek?

Merkez’den piyasaya ters köşe: Faizi daha da indirdi, dolar fırladı

‘Nas’la geçen bir yıl: Beş maddede ‘faiz’ hüsranı

İktisatçı Eğilmez: Faize hiç dokunmasalardı enflasyon yüzde 25, dolar 12 olurdu

SON HABERLER