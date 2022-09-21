Fitch’in beklentisi: Türkiye seçimlere kadar faizi sabit tutacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası’nın cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor.
Merkez Bankası, ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek geçen ay 100 baz puan faiz indirmişti.
Merkez Bankası’nın ağustostaki beklenmedik faiz indiriminin ardından eylülde politika faizini yüzde 13 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’nın emtia fiyatları, enflasyon ve artan faiz oranlarına ilişkin webinarda konuşan Fitch yetkilisi, Türkiye’de faizlerin seçimlerden sonra artırılmasını beklediklerini söyledi.