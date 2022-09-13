Ekonomide ‘ivme kaybı’ işareti: Merkez’den bir indirim daha mı gelecek?

Sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,2’yle beklentilerden hızlı daralırken, ekonomistler bu kuvvetli daralmanın kalıcı olup olmayacağını izleyecek.

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Analistler, bayram tatillerinin birleştirilmesi ya da planlı bakımların bu tarihlere kaydırılması gibi etkilerin verinin arındırılmış olmasına rağmen aylık kaymalar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ama ekonomistler bu etki dışarıda bırakılsa bile verinin sanayi üretiminde pandemi sonrasındaki güçlü büyümenin ilk kez zayıfladığına dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,2 daralırken, takvim etkisinden arındırılmış endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Reuters anketinde sanayi üretiminde yıllık büyümenin yüzde 9 olacağı öngörülüyordu.

Garanti BBVA Yatırım’ın veriye ilişkin yayımladığı raporda şöyle dendi: “Aylık değişimlere göre, eğilim (3 aylık) yüzde 0,9 büyümeden, yüzde 1,3 daralmaya döndü. Böylece eğilim, pandemi sonrası ilk kez daralmaya işaret etti.”

Merkez Bankası yavaşlamadan dolayı faiz indirmişti

Merkez Bankası ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek geçen ay faiz indirmişti. MB raporunda şunlar kaydedilmişti: “Temmuzda tatil nedeniyle çalışılan gün sayısının resmi verilerin yansıttığından daha az olmasının sanayi üretimini olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Ancak öncü göstergeleri de dikkate aldığımızda aktivitede yavaşlamanın üçüncü çeyrekte netleştiği görülüyor.”

‘İvme kaybedebilir’

Birçok ekonomist güçlü ihracat performansı ve iyi geçen turizm sezonu sonrasında potansiyelinin üstünde büyüyen ekonomide iç ve dış talebin ikinci yarıda yavaşlama eğilimine girebileceğine dikkat çekiyordu.

Ekonomi bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5’den fazla büyüdü. Orta vadeli programda, ekonominin bu yıl yüzde 5 büyümesi dolayısıyla ikinci yarıda bir miktar yavaşlaması her kesim tarafından bekleniyor.

Türkiye’nin ana ihracat pazarı AB başta olmak üzere, küresel faiz artışları, küresel resesyon endişeleri, öncü PMI verileri dış talebin zayıfladığını gösteriyor. Öte yandan iç talep kısmen canlılığını korusa da yavaşlama sinyalleri gösteriyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Merkez Bankası’nın son faiz indirimindeki rasyonalite ekonomideki bir miktar ivme kaybı vurgusuna dayanıyordu. Burada da bu ivme kaybını gözlemleyebileceğimiz bazı hareketler söz konusu” dedi.

İndirim beklentisi

Capital Economics’se verinin ardından MB’nin ekimde 100 baz puan faiz indirimine gidebileceğini beklediğini söyledi. MB, eylüldeki indirim sonrası oluşan faiz düzeyini ‘yeterli’ olarak tanımlamış, bu nedenle piyasada faiz indiriminin ekimde de devam devam edeceğine yönelik bir beklenti oluşmamıştı.