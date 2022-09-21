Olur’un tutuklanma gerekçesi: Peker’le yakın olması ve tweet’lerini atması

CANAN COŞKUN

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu belirtilen Emre Olur tutuklandı. Sulh ceza hakimliğinin gerekçesi Olur’un ‘Sedat Peker’le yakın ilişki içinde olması.’

Fotoğraf: Twitter

Olur, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alındığı belirtilmişti. BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilen Olur, daha sonra Türkiye’ye iade edilmişti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Olur ‘suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklandı. Hakimlik, kararın gerekçesinde şunları sıraladı:

“Şüphelinin üzerine atılı suç örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu gösterir kolluk tutanakları, şüphelinin Reis Sedat Peker suç örgütünün lideri olan Reis Sedat Peker ile yakın ilişki içinde olması, örgütün liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği tweet dizisini paylaşması, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada yaklaşık 7.5 ay kadar birlikte kalmış olması, örgütün diğer üyeleriyle yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunması, örgüt liderinin halen bulunduğu BAE’de örgüt lideriyle buluştuğu ve örgüt liderinden aldığı talimatla tweetler paylaştığı, şahsi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övecek nitelikte paylaşımlar ile örgütün yaptığı yardım adı altındaki dağıtımları sosyal medya hesaplarında paylaşması gibi somut delillerin bulunduğu, delilerin tam olarak toplanmamış olduğu, şüphelinin yurtdışında yakalanarak ülkemize getirilmesi, şüphelinin kaçacağına ilişkin somut delil niteliğinde olduğu, dosyaya yansıyan bu somut davranışın tutuklama nedeni olması, şüphelinin savunmasında da belirttiği üzere altı-yedi ay kadar birlikte kalmaları hususunun uzun süre birlikte hareket ettiklerini gösterdiği, bu durumun da süreklilik unsurunu sağladığı, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması, şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol tedbirinin soruşturma yönünden yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu anlaşıldığından…”

Yönetici olduğu iddia edilenler tutuksuz yargılanıyor

Maltepe Cezaevi’ne gönderilen Olur, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya dönen soruşturma kapsamında tutuklandı. Bu davada yönetici suçlaması yöneltilen kişiler tutuksuz yargılanıyor.